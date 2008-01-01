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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:30 Пятница, 13 декабря



В 12 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 1,5..2,1 градуса; Северном 1,3..1,9 градуса, Северо-восточном 1,3..2,0 градуса, Восточном 0,8..1,1 градуса, Юго-восточном 0,4..1,3 градуса, Южном 0..1,9 градуса, Юго-Западном 0,1..1,5 градуса, Западном 0,3..1,5 градуса, Северо-западном 0,4..2,1 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура 0,7..1,2 градуса. На территории Новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха -0,5..+0,5 градуса. / meteonovosti.ru /



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