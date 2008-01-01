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На северо-восток России зима не спешит



ИА "Метеоновости" / 12:49 Пятница, 13 декабря



Чукотский автономный округ уже четвертый месяц подряд выделяется аномальным теплом. Сентябрь здесь оказался на 3.2 градуса выше нормы, октябрь - на 2.3 градуса, в ноябре среднемесячная температура превысила норму на 4 градуса, передав теплую эстафету декабрю. На востоке округа, в Уэлене, в первую декаду месяца температура не понижалась ниже -7 градусов, а в последние дни и вовсе перешагнула через ноль в сторону положительных значений, то есть почти как в Москве.



12 декабря температура повысилась до +3.4 градусов, установив очередной суточный рекорд. Предыдущий рекорд, 0.8 градусов, остался в 2000 году.



И это уже третий подряд температурный рекорд декабря 2019 года. В ближайшие дни среднесуточная температура на северо-востоке России останется выше нормы на 8-12 градусов. / meteonovosti.ru /



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