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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:32 Суббота, 14 декабря



Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. При облачной погоде существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве -1..+1, по области -3..+2 градуса. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 749 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 80%.



В столице и области сохраняется очень теплая погода. Атмосферное давление немного понизится, но останется в пределах нормы. Влажность воздуха довольно высока, а содержание кислорода снижено. Не прибавляет оптимизма и серый пейзаж за окном на фоне короткого светового дня. Такие внешние условия неблагоприятны при хронической дыхательной и сердечной недостаточности, стенокардии, обструктивной патологии легких, бронхиальной астме. Некомфортные погодные условия ощущают на себе и лица молодого возраста, дети. Это быстрая утомляемость, неспособность к сосредоточенной умственной работе, постоянное ощущение усталости и сонливости, подавленное настроение - признаки психологической дизадаптации, которые снижают качество жизни. Однако, причины погодозависимых недомоганий можно снизить - прежде всего, лекарственная поддержка по рекомендации врача, прием поливитаминов и адаптогенов, стоит больше уделять внимание занятиям спортом, наладить режим труда и отдыха. / meteonovosti.ru /



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