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Из летописи московской погоды



ИА "Метеоновости" / 10:53 Суббота, 14 декабря



Первая декада зимы осталась позади, но она в столицу не торопится. Снежный покров отсутствует, за окном серый пейзаж. Да и температура воздуха, скорее, октябрьская. Но ведь погода с календарем совпадает крайне редко. Например, 14 декабря, согласно многолетним наблюдениям, уже должен лежать снег, не очень высокий, около 14 см, но уже постоянный. Случались годы, когда к этому времени наметало сугробы и повыше, но бывало, что снега приходилось ждать до января.



Температура воздуха составляет -5,7 градуса. И тоже случались отклонения в ту или другую сторону. Так, в 1907 году под утро воздух остыл до -28.1 градуса. Более ста лет этот рекорд не перекрывался. А в 1999 году было тепло, как в октябре, термометры показали +4,5 градуса.



Случались в этот день и сильные осадки, и порывистый ветер, так в 1981 году на московскую землю выпало 23.2 мм, что составляет почти половину месячной нормы. / meteonovosti.ru /



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