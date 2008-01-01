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Рекордное тепло на востоке Чукотки



ИА "Метеоновости" / 11:36 Суббота, 14 декабря



В то время, как запад Чукотки контролирует антициклон, сформировавшийся в арктическом воздухе, восток остается во власти циклонов, которые и не скупятся на тепло. Накануне антициклон попытался расширить сферу своего влияния за счет восточных районов, но циклон не уступил. На острове Врангеля ветер усиливался в порывах до штормового, в Эгвекиноте до 19 м/с, кружила метель. Победил циклон, который и оттеснил антициклон к западу.



Среднесуточная температура воздуха на востоке Чукотки превысила многолетние значения на 10-12 градусов. В Эгвекиноте 13 декабря обновился абсолютный максимум температуры для этого дня: новый +1.3, предыдущий рекорд +1 градусов наблюдался 19 лет тому назад. / meteonovosti.ru /



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