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Новости погоды

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Рекордное тепло на востоке Чукотки

ИА "Метеоновости" / 11:36 Суббота, 14 декабря

  В то время, как запад Чукотки контролирует антициклон, сформировавшийся в арктическом воздухе, восток остается во власти циклонов, которые и не скупятся на тепло. Накануне антициклон попытался расширить сферу своего влияния за счет восточных районов, но циклон не уступил. На острове Врангеля ветер усиливался в порывах до штормового, в Эгвекиноте до 19 м/с, кружила метель. Победил циклон, который и оттеснил антициклон к западу.

Среднесуточная температура воздуха на востоке Чукотки превысила многолетние значения на 10-12 градусов. В Эгвекиноте 13 декабря обновился абсолютный максимум температуры для этого дня: новый +1.3, предыдущий рекорд +1 градусов наблюдался 19 лет тому назад. / meteonovosti.ru /
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