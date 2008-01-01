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К югу Курильской гряды подходит новый циклон



ИА "Метеоновости" / 12:11 Суббота, 14 декабря



Циклоны, зачастившие к дальневосточным островам, как правило, приносят обильные осадки, которые сопровождаются сильным ветром.



Накануне на юге Курильской гряды порывы ветра достигали почти ураганной силы, 32 м/с.



Очередной циклон, с акватории Японского моря субботним днем приблизится к югу Курильских островов. Небо затянут облака, ветер окрепнет в порывах до 16 м/с, поднимая метель.



В воскресенье циклон углубится, давление в центре понизится с 1015 до 990 гПа. На Курильских островах он отметится небольшими и умеренными осадками, на юге они будут сопровождаться ветром в порывах до 13-18 м/с, а днем ожидается усиление до штормового, 23-28 м/с. / meteonovosti.ru /



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