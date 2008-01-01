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Аномальное тепло покидает Восточную Сибирь



ИА "Метеоновости" / 12:43 Суббота, 14 декабря



Циклон, который накануне располагался к юго-западу от Норильска, охватил своим обширным теплым сектором Восточную Сибирь. Среднесуточная температура воздуха оказалась выше климатической нормы на 8-10, а местами, в Иркутской области, на 16-17 градусов.



И в последний рабочий день уходящей недели, 13 декабря, в области обновились инструментальные наблюдения за погодой. В Ербогачене максимальная температура составила -2.3, что выше прежнего рекорда на 2 градуса, продержавшегося 21 год. В Орлинге новый абсолютный максимум теперь -2.5, предыдущий -3.9 зафиксирован 30 лет тому назад, в 1989 году.



Но больше всего тепла досталось востоку Эвенкии, где среднесуточное значение температуры накануне превысило многолетние значения более, чем на 20 градусов. В населенном пункте Стрелка-Чуня было -2.7, что выше предыдущего рекорда всего-навсего на 0.1 градуса и наблюдавшегося немногим более двадцати лет тому назад. В Ванаваре температура повышалась до -1.9, тем самым был обновлен рекорд 1981 года, который составлял -3 градуса.



Но уже в воскресенье казахстанский антициклон отправится покорять Восточную Сибирь. По его восточной периферии начнет распространяться арктический воздух. В Эвенкии при переменной облачности местами покружит небольшой снег при ветре в порывах 14 м/с, ночью морозы окрепнут до -25..-20, местами до -40, и на востоке уже до -20, днем -20..-25, местами до -33, на востоке -13..-18 градусов. Холодный воздух доберется и до Иркутской области, где с небольшим снегом, ветром в порывах 15-17 м/с, метелями, ночью около -10, при прояснениях до -23 градусов, днем -6..-11, при облачности -16..21. / meteonovosti.ru /



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