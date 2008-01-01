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Новости погоды

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На Европейском северо-западе тепло и сыро

ИА "Метеоновости" / 13:06 Суббота, 14 декабря

  Двуцентровая область пониженного давления, сформировавшаяся над Атлантическим океаном, в предстоящие сутки и будет оказывать влияние на северо-запад Европейской территории, обеспечивая теплом и влагой.

В Ленинградской, Новгородской и Псковской областях вблизи атмосферного фронта, при облачной погоде время от времени будут приниматься осадки разной интенсивности и продолжительности в виде мокрого снега и дождя, в теплом секторе температура в течение суток одна и та же -2..3. В Карелии небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, ночью от -4 до +1, днем температура повысится, но лишь на градус, от -3 до +2.

В Вологодской области, куда с юго-запада направляется атмосферный фронт, небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, в отдельных районах гололед, ледяной дождь, днем слабая оттепель.

Среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму на 6-8, а местами и на 10 градусов. / meteonovosti.ru /
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