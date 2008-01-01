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Новости погоды

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На северо-востоке Якутии морозы за -50.

ИА "Метеоновости" / 13:26 Суббота, 14 декабря

  Циклон, который располагается над югом Таймыра, своим атмосферным фронтом приблизился к западным районам Якутии, где идут снегопады, местами сильные, в низовьях Лены ветер усиливается до 18 м/с, кружа метелями.

Западный ветер подгоняет теплый воздух, на западе в субботу днем -19..-24, на юго-западе и юге местами -3..-8 градусов. А на северо-востоке Якутии господствует антициклон, скупой на осадки, но щедрый на морозы, и здесь -42..-47 градусов.

В воскресенье, по мере продвижения фронта на восток, в Якутии продолжится снег, но он небольшой, а температура днем существенно не изменится, на западе около -20, на юге местами -5..-10 градусов. В Верхоянье и Оймяконе, под присмотром антициклона, без осадков. В условиях малооблачной погоды ночью мороз окрепнет до -46..-51 градуса, днем он станет мягче, но не на много, -42..-47. / meteonovosti.ru /
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