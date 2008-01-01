

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 04:42 Воскресенье, 15 декабря



Предстоящим днем столица и область будут находиться под влиянием теплого атмосферного фронта. При облачной погоде временами пройдут осадки. Максимальная температура воздуха в Москве 0..+2, по области -3..+2 градусов. Ветер юго восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 745 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 80%.



Аномально теплый декабрь (температура выше климатической нормы на 5-6 градусов), высокая влажность и выраженный дефицит кислорода в приземном воздухе, все это на фоне отсутствия солнечного света и короткого светового дня оказалось непосильной нагрузкой на организм метеочувствительных людей, прежде всего, страдающих различными соматическими заболеваниями. Особенно такие внешние условия неблагоприятны при хронической дыхательной и сердечной недостаточности, стенокардии, обструктивной патологии легких, бронхиальной астме. Некомфортные погодные условия ощущают на себе и лица молодого возраста, дети. Это быстрая утомляемость, неспособность к сосредоточенной умственной работе, постоянное ощущение усталости и сонливости, подавленное настроение - признаки психологической дезадаптации, которые снижают качество жизни. Однако, причины погодозависимых недомоганий можно снизить - прежде всего, лекарственная поддержка по рекомендации врача, прием поливитаминов и адаптогенов, стоит больше уделять внимание занятиям спортом, наладить режим труда и отдыха.



Геомагнитная обстановка 15 декабря прогнозируется спокойная. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



