

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Листая страницы инструментальных наблюдений за погодой



ИА "Метеоновости" / 10:15 Воскресенье, 15 декабря



До Нового Года остается все меньше времени, а погода отнюдь не зимняя. Но так было не всегда. В 1997 году 15 декабря в ранние утренние часы в Москве мороз усиливался до -27.3 градуса, и этот суточный минимум не будет перекрыт и в этот раз.



Аномальные морозы в этот день 1938 года наблюдались и в Сибири, в Омске до -41.9, в Томске -48.8.



В Санкт-Петербурге в этот день 2006 года из-за сильного ветра произошел нагон воды. Уровень воды в Неве поднялся на 210-230 см выше кронштадского футштока.



В том же, 2006 году в Москве был побит рекорд максимальной температуры, который держался с 1972 года, новый абсолютный максимум этих суток составил +9.2 градуса.



В 2010 году в Калининграде была зафиксирована рекордно холодная ночь с температурой -16.7 градуса.



15 декабря 2016 года в Уфе был перекрыт абсолютный минимум температуры, который составил -32.0 градуса. Рекордно холодно было в Александров Гай Саратовской области -30.2, Ставрополе -18.1, в Кисловодске -17.1, в Майкопе -14.6 градуса.



В этот же день в центре Красноярского края и в Хакасии случилась оттепель до +2..+4 градусов. В Приангарье в Богучанах воздух прогревался до +0,4 градуса. В Омске был перекрыт суточный максимум осадков, который составил 7,6 мм, что на 1,5 мм больше чем в 1994 г. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



