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ИА "Метеоновости" / 10:20 Воскресенье, 15 декабря
Погода воскресного утра не хочет меняться. По-прежнему пасмурно и сыро. При температуре близкой к нулю, на опорной метеостанции города она составляет -0.5 градусов, идет снег, мокрый снег. Фон атмосферного давления понижен, 745 мм рт ст, относительная влажность воздуха высокая, 93%. Ветер с юга и юго-востока дует со средней скоростью 2-3 м/с, порывы достигают 7-10 м/с. / meteonovosti.ru /
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