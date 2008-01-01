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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 10:20 Воскресенье, 15 декабря

  Погода воскресного утра не хочет меняться. По-прежнему пасмурно и сыро. При температуре близкой к нулю, на опорной метеостанции города она составляет -0.5 градусов, идет снег, мокрый снег. Фон атмосферного давления понижен, 745 мм рт ст, относительная влажность воздуха высокая, 93%. Ветер с юга и юго-востока дует со средней скоростью 2-3 м/с, порывы достигают 7-10 м/с. / meteonovosti.ru /
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местное
-1
Вс.
15 дек.
+3
Пн.
16 дек.
+2
Вт.
17 дек.
+3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Клонкарри		 -50
Верхоянск

некомфортное место: Гдов
комфортное место: Ла-Риоха

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