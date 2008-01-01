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Новости погоды

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На Дальнем Востоке - штормовые ветра

ИА "Метеоновости" / 11:00 Воскресенье, 15 декабря

  На востоке нашей страны в начале наступающей недели погода ненадолго наладится. Еще в субботу крайние восточные районы находились в тыловой части сразу двух циклонов. Один из них покинул побережье Чукотки, направляясь к Северной Америки, а другой начал заполняться в районе Южных Курил. В Чукотском а.о., а также на арктических островах, с ростом атмосферного давления, усилился ветер, его порывы достигали 27 м/с. До таких же скоростей разгонялся ветер и на юге Курильской гряды.

Но уже в воскресенье и понедельник вихри будут далеко от российских рубежей и не окажут заметного влияния на погоду.

Но затишье окажется недолгим. Над Охотским морем формируется небольшой по площади циклон. Он ухудшит погоду на охотском побережье Магаданской области и западе Камчатского края. / meteonovosti.ru /
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