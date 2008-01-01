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Осторожно - гололед



ИА "Метеоновости" / 11:37 Воскресенье, 15 декабря



В декабре создаются благоприятные условия для образования гололедно-изморозевых отложений. По статистике, на Европейской территории наблюдается от 2 до 4 дней с гололедно-изморозевыми отложениями. Повышенная повторяемость их отмечается на наветренных склонах возвышенностей, до 7-10 дней - на Валдайской, Среднерусской, Приволжской возвышенностях, а также на Южном Урале. На Ставропольской возвышенности и в северных предгорьях Кавказа наблюдается до 12 дней с этим опасным явлением.



К образованию гололедно-изморозевыых явлений приводит усиление циклонической деятельности в холодное время года, поступлением теплых воздушных масс, частыми оттепелями и туманами.



Отложения гололеда или изморози на различных предметах образуются при осаждении переохлажденных капель воды от тумана, мороси или дождя при отрицательной температуре воздуха, а также при сублимации водяного пара.



Гололедно-изморозевые отложения бывают простыми, когда отмечается один вид отложений (иней, изморозь, гололед, мокрый снег), или сложными, когда отмечается несколько чередующихся слоев различных отложений (например, гололед и изморозь или изморозь и мокрый снег), при различных погодных условиях, специфичных для образования каждого явления.



В минувшие сутки гололедно-изморозевое отложение отмечалось в Калмыкии. Метеостанция Элиста зафиксировала диаметр отложений 30 мм.



Голод и изморозь являются опасными метеорологическими явлениями, поскольку оказывают негативное влияние на различные секторы экономики (транспорт, энергетика, сельское хозяйство, лесное хозяйство, садоводство и другие). / meteonovosti.ru /



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