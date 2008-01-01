Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
15 декабря 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сибирские морозы наверстывают упущенное

ИА "Метеоновости" / 12:14 Воскресенье, 15 декабря

  Аномально теплая погода, установившаяся на территории Сибири с первых дней декабря, сменится морозами. Этому будет способствовать обширный азиатский антициклон. В субботу его центр располагался над северо-западом Казахстана. А уже в воскресенье антициклон начал медленно продвигаться на восток. Он охватил своим влиянием огромную территорию от Поволжья до Байкала. И если в Поволжье и на Урале господствуют ветры южных направлений, которые уберегают землю от сильного выхолаживания, то в Сибирь, по восточной окраине антициклона, устремился арктический холод.

Уже минувшей ночью на юге Сибири столбики термометров достигли десятиградусную отметку, а в ближайшее время морозы усилятся.

В ночь на понедельник на юге Западной Сибири -12:-17, местами до -23, днем от 11 до 16 градусов с минусом. В центральных и южных районах Красноярского края ночью морозы усилятся до -16:-21, местами до -28 градусов, днем -10:-15.

Холодная погода в Сибири удержится и во вторник. А уже со среды вновь начнет теплеть. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
0
Пн.
16 дек.
+2
Вт.
17 дек.
+3
Ср.
18 дек.
+4
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+36
Франсистаун		 -49
Батагай

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Багио

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100