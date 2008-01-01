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Сибирские морозы наверстывают упущенное



ИА "Метеоновости" / 12:14 Воскресенье, 15 декабря



Аномально теплая погода, установившаяся на территории Сибири с первых дней декабря, сменится морозами. Этому будет способствовать обширный азиатский антициклон. В субботу его центр располагался над северо-западом Казахстана. А уже в воскресенье антициклон начал медленно продвигаться на восток. Он охватил своим влиянием огромную территорию от Поволжья до Байкала. И если в Поволжье и на Урале господствуют ветры южных направлений, которые уберегают землю от сильного выхолаживания, то в Сибирь, по восточной окраине антициклона, устремился арктический холод.



Уже минувшей ночью на юге Сибири столбики термометров достигли десятиградусную отметку, а в ближайшее время морозы усилятся.



В ночь на понедельник на юге Западной Сибири -12:-17, местами до -23, днем от 11 до 16 градусов с минусом. В центральных и южных районах Красноярского края ночью морозы усилятся до -16:-21, местами до -28 градусов, днем -10:-15.



Холодная погода в Сибири удержится и во вторник. А уже со среды вновь начнет теплеть. / meteonovosti.ru /



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