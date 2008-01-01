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Новости погоды

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Рекорды тепла в самой холодной Республике России

ИА "Метеоновости" / 13:34 Воскресенье, 15 декабря

  Якутия по праву считается самой холодной Республикой не только России, но и всего Северного полушария. Но именно здесь в минувшие сутки отмечались самые большие по величине температурные аномалии. На юго-западе и юге Якутии среднесуточная температура 14 декабря превысила норму на 10-12 градусов. При этом не обошлось без рекордов. Они были установлены в большинстве пунктов этой территории. Так, в поселке Мирный максимальная температура составила -3.9, оставив предыдущий рекорд, -5.0 градусов, в 1981 году. В Ленске, расположенном на крайнем юго-западе Республики максимальная температура составила -2.6, что почти на 2 градуса выше рекорда 1981 года. В поселке Алдан (юг Якутии), новый рекорд для 14 декабря составляет -8.0, предыдущий. -8.2, удерживался с 1989 года.

Но уже в ближайшие дни сюда начнет поступать холод сибирских простор. К середине недели температура приблизится к норме, а к выходным будет уже ниже средних многолетних значений на 1-4 градуса. / meteonovosti.ru /
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