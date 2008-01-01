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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:10 Понедельник, 16 декабря



Активная циклоническая деятельность по-прежнему будет сопровождать формирование погодных условий в Московском регионе: тепло Атлантики и поставляющие его к нам волновые фронтальные разделы обеспечат не посезонную тёплую погоду.



По данным столичных синоптиков сегодня 16 декабря ожидается облачная погода с небольшими осадками. Максимальная температура воздуха в столице составит 1..3 градуса, по области



-2..+3. Ветер юго-западного направления 7-12 м/с.



Не характерная, аномально высокая температура, которая выше климатических значений на 7-8 градусов, повышенная влажность, очень низкое содержание кислорода в воздухе (ниже нормы для декабря на 27 единиц) и короткий световой день, все это вместе негативно сказывается на общем самочувствии, активности и психо-эмоциональном статусе не только метеочувствительных, но и молодых, практически здоровых и не метеолабильных людей. Конечно, довольно сложно адаптироваться к таким внешним условиям в первую очередь лицам с различными заболеваниями, которые могут чаще обостряться, тяжелее протекать и ухудшать общее состояние.



Но еще раз следует сказать, что погода сама по себе не причина болезни, только резкие, аномальные колебания метеофакторов могут стать, как бы, "толчком" и вызывать острые реакции. Поэтому, лечение имеющихся недугов, использование методов и средств, повышающих защитные силы, активный образ жизни, занятия спортом с посильными для организма нагрузками, прогулки на воздухе даже в пасмурную погоду, помогут повысить толерантность организма к внешним неблагоприятным воздействиям.



Геомагнитная обстановка 16 декабря прогнозируется спокойная. / meteonovosti.ru /



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