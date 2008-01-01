Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
16 декабря 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Крыму будет очень тепло и без осадков

ИА "Метеоновости" / 11:03 Понедельник, 16 декабря

  В выходные в Крыму не обошлось без дождей, но интенсивностью они были от небольших до умеренных, а главное, после нескольких по-декабрьски прохладных дней погода стала очень теплой. В субботу, 14 декабря, воздух в Симферополе прогрелся до +15,5 - этот день стал самым теплым с начала месяца.

Наступившая неделя приготовила курымчанам приятный "предновогодний" сюрприз - погодные чудеса продолжаются.Субтропический антициклон порадует жителей полуострова солнцем, осадков в ближайшие 4-5 дней не ожидается, а температура продолжит беззастенчиво попирать климатические нормы: днем +13..+18, ночью +3..+8 и даже выше.

За две недели до Нового года среднесуточные значения возвращаются на полтора-два месяца назад - для Крыма такие показания термометров больше соответствуют концу октября - началу ноября. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+2
Пн.
16 дек.
+2
Вт.
17 дек.
+3
Ср.
18 дек.
+4
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+43
Клонкарри		 -49
Екючю

некомфортное место: Опочка
комфортное место: Богра

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100