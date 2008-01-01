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В Крыму будет очень тепло и без осадков



ИА "Метеоновости" / 11:03 Понедельник, 16 декабря



В выходные в Крыму не обошлось без дождей, но интенсивностью они были от небольших до умеренных, а главное, после нескольких по-декабрьски прохладных дней погода стала очень теплой. В субботу, 14 декабря, воздух в Симферополе прогрелся до +15,5 - этот день стал самым теплым с начала месяца.



Наступившая неделя приготовила курымчанам приятный "предновогодний" сюрприз - погодные чудеса продолжаются.Субтропический антициклон порадует жителей полуострова солнцем, осадков в ближайшие 4-5 дней не ожидается, а температура продолжит беззастенчиво попирать климатические нормы: днем +13..+18, ночью +3..+8 и даже выше.



За две недели до Нового года среднесуточные значения возвращаются на полтора-два месяца назад - для Крыма такие показания термометров больше соответствуют концу октября - началу ноября. / meteonovosti.ru /



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