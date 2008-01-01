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Из летописи московской погоды



ИА "Метеоновости" / 11:19 Понедельник, 16 декабря



Первая половина декабря осталась позади, но зима в столицу не торопится. Небольшой снег лишь местами припорошил московскую землю, сохраняя за окном осенний пейзаж. Да и температура воздуха существенно выше нормы, больше подходящая для первой декады ноября. Но ведь погода с календарем совпадает крайне редко. Например, 16 декабря, согласно многолетним наблюдениям, уже должен лежать снег, не очень высокий, около 14 см, но уже постоянный. Случались годы, когда к этому времени наметало сугробы и повыше, но бывало, что снега приходилось ждать до января.



Среднесуточная температура воздуха составляет -5,9 градусов. И тоже случались отклонения в ту или другую сторону. Так, в 1997 году под утро воздух остыл до -28.8 градусов. А в 2006 году было тепло, как в октябре, термометры показали +6.3 градуса, что стало рекордом суточного максимума.



Очень редко случались в этот день сильные осадки, последний раз ненастным день 16 декабря отмечался в 1896 году, на московскую землю выпал сильный снег, 12.3 мм при месячной норме 56 мм. / meteonovosti.ru /



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