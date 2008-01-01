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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:23 Понедельник, 16 декабря



В 12 часов в Москве облачная погода, местами слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 2,5..2,9 градуса; Северном 1,9..2,8 градуса, Северо-восточном 1,7..3,0 градуса, Восточном 1,7..2,0 градуса, Юго-восточном 1,4..2,4 градуса, Южном 1,5..2,7 градуса, Юго-Западном 1,0..2,4 градуса, Западном 0,9..2,3 градуса, Северо-западном 1,8..2,6 градуса.



В Зеленограде слабый дождь, температура 1,1..1,5 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 1,1..1,7 градуса. / meteonovosti.ru /



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