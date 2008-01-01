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Новости погоды

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Москва идет на рекорд по теплу

ИА "Метеоновости" / 12:42 Понедельник, 16 декабря

  Нынешний год не перестает удивлять жителей столицы. Июль огорчал нас осенней прохладной, а декабрь расщедрился на тепло.И готов к новым рекордам.

Во вторник, 17 декабря, Москва и область окажутся в барической ложбине. При облачной погоде пройдут небольшие осадки. Температура воздуха днем +1..+3 градуса, по области от -1 до +4 градусов.

В среду, 18 декабря, столицу пересечет теплый атмосферный фронт. Ожидается пасмурная погода, местами пройдут небольшие осадки. Температура воздуха повысится. Ночью 0..+2, по области -1..+4, днем преобладающая температура около 4..5 градусов, что близко к рекорду.

В четверг, 19 декабря, станет еще теплее. В течение суток температура воздуха в столице +4..+6 градусов. В утренние часы возможно установление нового температурного рекорда. Он составляет для 19 декабря 5,3 градуса и принадлежит 1982 году. Днем, с подходом холодного фронта усилится ветер, и тепло сойдет "на нет".

Завершится рабочая неделя легким морозцем, от -3 до +2 градусов, при переменной облачности осадков не ожидается.

По расчетам, годовая аномалия температуры воздуха в Москве составит +2,5 градуса. И 2019 год в Москве станет самым теплым годом за всю историю наблюдений за погодой!  / meteonovosti.ru /
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