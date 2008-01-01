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Во Пскове рекордно сырая погода



ИА "Метеоновости" / 13:24 Понедельник, 16 декабря



В воскресенье западные области России оказались в зоне активного фронта атлантического циклона. Целый день принимались осадки, то мокрый снег чередовался дождем, то наоборот. В Ленинградской и Новгородской области мокрый снег налипал на деревья и провода, а во Псковской области преобладал дождь.



За сутки 15 декабря во Пскове выпало 11 мм осадков, что стало новым суточным рекордом. До этого года максимальное количество осадков 15 декабря выпадало на город в 1958 и 1967 годах и составляло 10,3 мм. Пока снежный покров в городе не сформировался, хотя с начала месяца в городе выпало уже 30 мм осадков, при норме 48 мм.



До конца года будет преобладать теплая погода с дождем, надеяться на снег можно только в качестве новогоднего подарка. / meteonovosti.ru /



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