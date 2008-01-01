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Сильные снегопады в Карачаево-Черкесии



ИА "Метеоновости" / 14:20 Понедельник, 16 декабря



В минувший день, 15 декабря, Карачаево-Черкесия оказалась на пути следования активного циклона и его атмосферных фронтов. Этот вихрь принес в республику сильные снегопады и порывистый ветер. Количество выпавших в горнах районах снега достигало 16 см (в пересчете на воду).



17 декабря синоптическая ситуация начнет меняться. Ненастный циклон сместится к западу, уступая место антициклону. Существенных осадков не ожидается, температура повысится. Ночью +8..+13, в горах 0..-5. Днем +5..+10 градусов, в горах прохладнее.



Выпавший снег способствовал увеличению снежного покрова на 15 см. В горах выше 2500 метров сохраняется слабая лавинная опасность. / meteonovosti.ru /



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