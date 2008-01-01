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Новости погоды

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На Чукотке ветер ослабеет, а морозы усилятся

ИА "Метеоновости" / 14:51 Понедельник, 16 декабря

  Чукотку в минувший день, 15 декабря, пересекал циклонический вихрь и его атмосферные фронты. Прошел снег, усилился ветер. В отдельных районах порывы его достигали 20-23 м/с, мели метели.

17 декабря Чукотский полуостров окажется в тыловой части обширного циклона. Температура воздуха понизится. До 10:15 градусов мороза. В отдельных районах морозы окрепнут до -20..-25 градусов, а в континентальной части трещат 30-35-градусные морозы. Зато на востоке не так холодно, здесь всего лишь 0..-5. На большей части территории пройдет снег, ветер на побережье в порывах усилится до 15-20 м/с, поднимется метель. / meteonovosti.ru /
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