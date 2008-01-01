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Новости погоды

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Рекордное тепло в Ростовской области

ИА "Метеоновости" / 15:10 Понедельник, 16 декабря

  В тыловой части обширного циклонического вихря оказалась Ростовская область. Температура воздуха здесь, как и в большинстве областей ЕТР, превышала привычные показатели на несколько градусов. И снова был обновлен температурный рекорд. 15 декабря воздух в Таганроге прогрелся до 9,3 градуса. Такой "жары" здесь не было с далекого 1947 года. Да и тогда термометры показали 8,7 градуса

В ближайшие дни сохранится теплая погода без существенных осадков. Преобладающая температура воздуха +4..+9 градусов. Вероятно, климатический справочник пополнится новыми значениями. / meteonovosti.ru /
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