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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:25 Понедельник, 16 декабря



В 15 часов в Москве облачная погода, местами слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 3,0..3,1 градуса; Северном 2,1..3,2 градуса, Северо-восточном 1,9..3,3 градуса, Восточном 2,2..2,4 градуса, Юго-восточном 1,5..2,8 градуса, Южном 1,8..3,1 градуса, Юго-Западном 1,5..2,8 градуса, Западном 1,5..2,7 градуса, Северо-западном 1,9..3,1 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура 1,8..2,2 градуса. На территории Новой Москвы местами осадки , температура воздуха 1,6..2,2 градуса. / meteonovosti.ru /



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