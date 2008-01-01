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О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 15:26 Понедельник, 16 декабря



Погоду в столичной области будет определять теплый сектор обширного циклона, один из центров которого располагается над Финским заливом. При сплошной облачности местами будут приниматься небольшие осадки. Температура воздуха в Москве и области +1..+3 градуса. Ветер юго-западный 7-12м/с. Относительная влажность воздуха 90..95%. / meteonovosti.ru /



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