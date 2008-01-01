

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:50 Вторник, 17 декабря



Синоптический процесс сохранится, активная циклоническая деятельность по-прежнему будет сопровождать формирование погодных условий в Московском регионе: тепло Атлантики и поставляющие его к нам волновые фронтальные разделы обеспечат не посезонную тёплую погоду.



По данным столичных синоптиков сегодня 17 декабря ожидается облачная погода с небольшими осадками. Максимальная температура воздуха в столице составит 1..3 градуса, по области



-1..+4. Ветер юго-западного направления 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 748 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 80%.



Характер погоды в столичном регионе изменится мало, по-прежнему будет влажно, пасмурно, температура выше климатических значений почти на 5 градусов, кислородный режим атмосферы характеризуется условиями гипоксии, атмосферное давление в пределах нормы. Такие некомфортные погодные условия сохраняются уже продолжительное время, однако метеочувствительные люди с хроническими заболеваниями и сниженными функциональными резервами организма приспособиться не могут, для них это внешние факторы риска обострения болезни, появление симптомов недомогания, вегетативных и психоэмоциональных нарушений. Необходимо строго соблюдать рекомендации врачей, принимать рекомендованные лекарства и использовать методы профилактики - соблюдение режима труда и отдыха, успокаивающие растительные препараты.



Геомагнитная обстановка 17 декабря прогнозируется спокойная. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



