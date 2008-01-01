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Даже на родине Деда Мороза снега мало

ИА "Метеоновости" / 09:47 Вторник, 17 декабря



Погода в нынешнем году не перестает удивлять жителей средней полосы ЕТР. Своеобразной "компенсацией" за холодный июль стал необычно теплый декабрь. То есть, зима в наши края не торопится. Хотя были уже и снегопады, и морозы. Но выпавший снег уже весь растаял. И даже в Великом Устюге, родине Деда Мороза, снега очень мало. По данным на 16 декабря, всего 3 см. Сегодня, 17 декабря, пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, температура воздуха довольно высокая, от -4 до +1 градуса в течение суток. Так что у выпавшего снега есть шанс закрепиться. 18 и 19 декабря сохранится теплая для этого времени погода. Пройдет снег, мокрый снег. Температура воздуха по-прежнему высока, около нуля градусов. Но снежный покров будет постепенно увеличиваться. / meteonovosti.ru /



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