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В середине недели в Санкт-Петербурге заштормит

ИА "Метеоновости" / 10:45 Вторник, 17 декабря



Первопрестольная находится в ожидании новых рекордов тепла, а каким же воздухом дышит Северная столица? Да все тем же, атлантическим - уже четвертый день столбики термометров в Санкт-Петербурге не опускаются ниже нуля. Правда, и к рекордам температура не стремится - небольшие значения до +2..+3 далеки от экстремальных. Осадки принимаются то и дело - то дождь, то снег, то морось, и вроде бы они небольшие, зато частые. До конца месяца еще далеко, а декабрьская копилка уже набрала свою климатическую норму, при этом ближайшие перспективы сулят значительное её перевыполнение.



В целом погода хотя сырая и слякотная, зато спокойная - ветер в прошедшие дни был слабым, почти штилевым. Но в середине недели заштормит: мало того, что ожидаются осадки интенсивностью от умеренных до сильных, так в придачу еще и ветер западной четверти умеренный, с порывами до сильного. Температура будет меняться от +3..+6 до околонулевой, значит и осадки могут выпадать в различном фазовом состоянии.



Неблагоприятные погодные условия принесет активный углубляющийся циклон с запада. В среду, 18 декабря, его центр с высокой скоростью пройдет через Санкт-Петербург, а это помимо всего прочего принесет такие колебания атмосферного атмосферного давления, что впору и здоровым людям следить за своим самочувствием, а метеозависимым и подавно.



По прогнозам, в четверг днем в области промежуточного гребня распогодится - ветер ослабеет, осадки сойдут на нет, давление после интенсивного роста стабилизируется. При температуре около нуля на дорогах станет скользко. / meteonovosti.ru /



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