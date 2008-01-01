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Новости погоды
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На юго-востоке России погоду вновь испортит циклон
ИА "Метеоновости" / 10:45 Вторник, 17 декабря

  Обширный азиатский антициклон, раскинувший свои владения от Урала до Якутии недосягаем до крайних восточных районов России. Они остаются под неусыпным влиянием циклонических вихрей. Лишь в понедельник сильных осадков здесь не отмечалось, но задували сильные ветра. В Хабаровском крае порывы достигали 21 м/с, а на Сахалине ветер усиливался до 23 м/с.

Но уже сегодня на юго-восток региона пожаловал виновник ненастья с юга. Осадками разной интенсивности и порывистым ветром циклон пройдется по Приморью и южным районам Хабаровского края. А к середине недели, углубляясь, переберется в Охотское море и уже здесь проявит себя в полной мере. На юге Камчатского края ожидается сильный мокрый снег, метель, ветер 15-20 м/с. На побережье Магаданской области снегопады, метели и усиление ветра до 20 м/с. Продвигаясь на северо-восток циклон заденет ненастной зоной и север Камчатского края, где пройдет сильный снег, при усилении ветра прошумят метели. К 19 декабря ухудшится погода и на восточном побережье Чукотки, порывы ветра достигнут 28 м/с. / meteonovosti.ru /
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