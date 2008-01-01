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Предновогодние сюрпризы погоды

ИА "Метеоновости" / 11:39 Вторник, 17 декабря



погоды не только на европейской территории России, но и на Урале. Формирующиеся в ее недрах циклонические вихри встают прочным заслоном на пути арктического воздуха. И если в северных районах европейской территории осадки идут преимущественно в виде снега, и снежный покров с каждым днем немного, но увеличивается, то в средней полосе наблюдаются преимущественно дожди. И земля снегом практически не прикрыта. А до европейского юга и дожди не доходят.



Температура воздуха за прошедшие дни декабря от Калининграда до сибирских рубежей остается значительно выше нормы. Не стал исключением и минувший понедельник. Среднесуточная температура превысила многолетние значения на 4, а в Москве, Санкт-Петербурге и Сыктывкаре на 8 градусов. В Калининградской, Ленинградской, Псковской, Новгородской областях, в западной половине Центрального округа, в том числе в Московской области, дневная температура была положительная и составила от 0 до +5 градусов. В Южном и Северо-Кавказском округах было еще теплее, до 10 градусов. В Крыму и на Черноморском побережье Краснодарского края температура повышалась до 13 градусов.



И если в Москве температура воздуха приблизится к рекорду в середине недели, то в городах северо-запада температурные рекорды состоялись.



Одним из таких городов стал город в Псковской области - Великие Луки. 16 декабря максимальная температура повысилась до +4.5 градусов и, тем самым, повторила рекорд, удерживающийся с 1900 года!!! Такое, столь редкое, тепло можно считать предновогодним сюрпризом! / meteonovosti.ru /



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