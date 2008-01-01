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Не спешит зима и к нашим западным соседям

ИА "Метеоновости" / 12:03 Вторник, 17 декабря



Не характерная для зимнего месяца погода отмечается в текущем декабре и у наших западных соседей: в Республике Беларусь и Украине. С западными и юго-западными ветрами сюда поступает очень теплый воздух, что формирует температуру воздуха на 8 градусов превышающую норму. Именно такие температурные аномалии наблюдались в минувший понедельник.



Максимальная температура на большей части территорий Республик преодолела 5-градусную отметку, а на юге и юго-западе Украины была превышена отметку в +10 градусов.



При этом не обошлось без рекордов. В Беларуси городами-рекордсменами стали Василевичи и Гомель, где максимальная температура составила +8.0 и +8.1 градусов соответственно. Аналогичное тепло наблюдалось в Беларуси в 2006 и 2017 годах.



Из украинских городов температурными рекордами отличились Чернигов, Львов, Винница, Измаил, максимальная температура составила от 9.2 до 14.6 градусов. Но выше всего она была в Ивано-Франковске, ее максимальное значение +15.3, а предыдущий рекорд, 12.7 градусов удерживался с 1989 года.



На текущей неделе аномально теплая погода у наших западных соседей сохранится. / meteonovosti.ru /



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