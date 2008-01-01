Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
17 декабря 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды
Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Не спешит зима и к нашим западным соседям
ИА "Метеоновости" / 12:03 Вторник, 17 декабря

  Не характерная для зимнего месяца погода отмечается в текущем декабре и у наших западных соседей: в Республике Беларусь и Украине. С западными и юго-западными ветрами сюда поступает очень теплый воздух, что формирует температуру воздуха на 8 градусов превышающую норму. Именно такие температурные аномалии наблюдались в минувший понедельник.

Максимальная температура на большей части территорий Республик преодолела 5-градусную отметку, а на юге и юго-западе Украины была превышена отметку в +10 градусов.

При этом не обошлось без рекордов. В Беларуси городами-рекордсменами стали Василевичи и Гомель, где максимальная температура составила +8.0 и +8.1 градусов соответственно. Аналогичное тепло наблюдалось в Беларуси в 2006 и 2017 годах.

Из украинских городов температурными рекордами отличились Чернигов, Львов, Винница, Измаил, максимальная температура составила от 9.2 до 14.6 градусов. Но выше всего она была в Ивано-Франковске, ее максимальное значение +15.3, а предыдущий рекорд, 12.7 градусов удерживался с 1989 года.

На текущей неделе аномально теплая погода у наших западных соседей сохранится. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+3
Вт.
17 дек.
+2
Ср.
18 дек.
+4
Чт.
19 дек.
+4
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+43
Однадатта		 -50
Делянкир

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Тангаил

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100