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Где в Европе температура достигла 20 градусов

ИА "Метеоновости" / 12:26 Вторник, 17 декабря



Погода текущих дней балует теплом и страны Западной Европы. Но на большей ее части хозяйничают циклоны. А потому затянутое облаками небо и периодически льющие дожди не дают в полной мере насладиться теплом. И лишь солнечный антициклон, расположившийся над востоком Средиземноморья, позволяет воздуху прогреться до высоких значений температуры.



В понедельник ее максимальное значение в Германии, Польше, Австрии, Венгрии и Чехии колебалось от 5 до 10 градусов. Во Франции температура уже повышалась до 12:16 градусов. Столько же было и в Испании, а на побережье Средиземного даже на пару градусов выше. В Италии и Греции воздух прогревался до 13:18 градусов. А двадцатиградусных значений температура достигала лишь на островах Сардиния, Сицилия, Мальта, Кипр и Крит. / meteonovosti.ru /



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