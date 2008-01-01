Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:28 Вторник, 17 декабря
В 12 часов в Москве облачная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 2,6..3,5 градуса; Северном 1,9..3,0 градуса, Северо-восточном 1,9..3,4 градуса, Восточном 2,8..3,0 градуса, Юго-восточном 1,9..3,1 градуса, Южном 1,6..3,2 градуса, Юго-Западном 1,3..2,7 градуса, Западном 1,2..2,4 градуса, Северо-западном 1,8..2,9 градуса.
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В Зеленограде без осадков, температура 1,3..1,7 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 1,1..1,7 градуса. / meteonovosti.ru /