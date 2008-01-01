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Температурные аномалии Дальнего Востока

ИА "Метеоновости" / 13:16 Вторник, 17 декабря



Сибирский холод постепенно распространяется на восток и в понедельник он охватил восточные районы Якутии, Магаданскую область и северную половину Камчатского края. А севернее и южнее этого очага сохранялась аномально теплая погода. В прошедшие сутки в Чукотском а.о. среднесуточная температура превысила норму на 8-10 градусов. Такой же величины была положительная аномалия в Приморье и южных районах Хабаровского края.



Но абсолютные значения температуры на северо-востоке и юго-востоке округа, конечно, были различны. И если в Чукотском а.о. ее максимальное значение было отрицательным, от -5, до -10 градусов, то в Приморье она повышалась до 2:7 градусов тепла.



В отдельных населенных пунктах края температура установила новые суточные рекорды. Заветную планку она преодолела в населенном пункте Терней, повысившись до +4.7, что на 0.2 градуса выше рекорда 1998 года. В селе Рудная Пристань максимальная температура составила +5.8, оставив предыдущий рекорд со значением +5.3 в том же 1998 году.



В Чукотском а.о. аномально теплая погода сохранится всю неделю, а вот Хабаровский, Приморский края, Амурскую область и Сахалин уже в четверг накроет холодный воздух и заметно похолодает. / meteonovosti.ru /



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