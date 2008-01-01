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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 04:42 Среда, 18 декабря



Предстоящим днем столица и область окажутся в зоне влияния атмосферного фронта. Новая порция теплого и влажного воздуха с юго-запада даст о себе знать небольшим дождем, который прольется местами. Будет преобладать облачная погода. Максимальная температура в Москве составит 4..6, по области 1..6 градуса. Атмосферное давление немного понизится и в середине дня составит 745 мм рт ст. Относительная влажность около 85%.



В Москве и Московской области по медицинской оценке сохраняется погода гипоксического типа, характеризующаяся выраженным дефицитом кислорода в воздухе. Для метеозависимых людей с симптомами хронической кислородной недостаточности, особенно при легочной и сердечной патологии эти условия крайне не благоприятны и могут вызывать различные осложнения. Погода с низкой облачностью, отсутствием солнечного света, неблагоприятным температурными и влажностными условиями может негативно влиять на общее состояние и физическую работоспособность, способствовать появлению психологической и эмоциональной неустойчивости, ухудшать качество жизни. Для организма в такие некомфортные погодные условия необходима поддержка - в первую очередь это лечение имеющихся хронических заболеваний, общеукрепляющие средства, соблюдение режима труда и отдыха. / meteonovosti.ru /



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