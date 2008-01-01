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Новости погоды
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Из архива московской погоды
ИА "Метеоновости" / 10:39 Среда, 18 декабря

  Декабрь вступил во вторую половину своего правления, но в Москве и области зимних атрибутов, характерных для него, по-прежнему нет. Первенец зимы по температуре воздуха все еще превышает многолетние значения на 5 градусов и пока расставаться с теплом не собирается. Подстилающая поверхность остается без снега, а вместо него время от времени принимается дождь. Но, несмотря на аномальное тепло, рекордных значений температура еще не достигала.

А вот сегодня у погоды есть все шансы отличиться. Самый теплый день 18 декабря отмечался в далеком 1886 году, когда максимальная температура составила +5.3, став рекордно высокой этих суток. Сегодня, по прогнозам синоптиков, максимальная температура ожидается от 4 до 6 градусов. А потому велика вероятность нового рекорда.

Суровыми выдались военные годы. Так, в 1942 году под утро 18 декабря воздух остыл до -28 градусов, что также стало рекордом, но уже суточного минимума.

Сильными осадками отметился сегодняшний день в 1989 году, на московской земле выпало 13.1 мм. / meteonovosti.ru /
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