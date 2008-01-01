Новости погоды
Контрасты погоды в Приволжье
ИА "Метеоновости" / 10:40 Среда, 18 декабря
В начале недели теплый атмосферный фронт принес продолжительные осадки в виде снега и мокрого снега в Приволжский федеральный округ. В юго-западной части региона температура повысилась до оттепели, в северо-восточной зима устояла, сохранился небольшой мороз. Но в четверг в теплом секторе активного циклона с северо-запада оттепель кратковременно заглянет и в эти края.
|
|
|
|
|Новости могут быть использованы
в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная
ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Со среды на четверг в регионе пройдут осадки - преимущественно снег и мокрый снег, местами сильный, с налипанием на провода и деревья. В некоторых районах осадки могут переходить в дождь и ледяной дождь, возможен гололед. Ветер юго-западный, порывистый. С четверга на пятницу центр циклона выйдет на Пермский край и в дальнейшем будет смещаться на Челябинскую область. Ветер перейдет на северо-западный умеренный с порывами до сильного. Начнется понижение температуры, возможен снег, местами с метелью, на дорогах сильная гололедица, заносы, снежный накат. / meteonovosti.ru /