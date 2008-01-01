Новости погоды
На Украине и в Белоруссии рекордно тепло
ИА "Метеоновости" / 11:55 Среда, 18 декабря
Циклоны, зарождающиеся в Атлантическом океане, охватывают своими большими теплыми секторами не только Европейскую Россию, но и территорию наших западных соседей, одаривая аномальным теплом. Накануне среднесуточная температура воздуха на Украине в Белоруссии превысила многолетние значения на 8-10 градусов, и в ряде населенных пунктов были обновлены инструментальные наблюдения за погодой.
|
|
|
|
|Новости могут быть использованы
в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная
ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Больше всего рекордно высоких температур пришлось на Белоруссию Среди рекордсменов Барановичи, где 18 декабря воздух прогревался до 5.7, что выше предыдущего рекорда всего-навсего на 0.2 градуса тринадцатилетней давности. В Бобруйске после полудня было зафиксировано +8.1, прежний абсолютный максиму для этого дня +6.9 наблюдался в 2011 год. Обновился рекорд температуры и в Пинске, новый +9.9, предыдущий +6.8, наблюдавший тридцать лет тому назад. В Василевичах 18 декабря новый абсолютный максимум +9.4, прежний +7.5 градусов зафиксирован в 2011 году. В Гомеле новый рекорд температуры +8.5, что выше предыдущего на 0.8 градуса двухлетней давности.
Рекордно высокие температуры зарегистрированы и на Украине. В столице страны, Киеве, воздух разогревался до +10.4, что выше предыдущего на 1.7 градуса, продержавшегося с 1937 года. В Чернигове 18 декабря обновлен абсолютный максимум двухлетней давности +8.5, новый 9.6 градуса. В Ровно после полудня температура повысилась до рекордных значений +13.4, что выше прежнего на 2.5 градуса, наблюдавшегося в 1989 году. В Виннице новый абсолютный максимум температуры для 18 декабря теперь составляет +11.3, предыдущий +9.9 наблюдался в 1989 году. / meteonovosti.ru /