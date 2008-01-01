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На Украине и в Белоруссии рекордно тепло

ИА "Метеоновости" / 11:55 Среда, 18 декабря



Циклоны, зарождающиеся в Атлантическом океане, охватывают своими большими теплыми секторами не только Европейскую Россию, но и территорию наших западных соседей, одаривая аномальным теплом. Накануне среднесуточная температура воздуха на Украине в Белоруссии превысила многолетние значения на 8-10 градусов, и в ряде населенных пунктов были обновлены инструментальные наблюдения за погодой.



Больше всего рекордно высоких температур пришлось на Белоруссию Среди рекордсменов Барановичи, где 18 декабря воздух прогревался до 5.7, что выше предыдущего рекорда всего-навсего на 0.2 градуса тринадцатилетней давности. В Бобруйске после полудня было зафиксировано +8.1, прежний абсолютный максиму для этого дня +6.9 наблюдался в 2011 год. Обновился рекорд температуры и в Пинске, новый +9.9, предыдущий +6.8, наблюдавший тридцать лет тому назад. В Василевичах 18 декабря новый абсолютный максимум +9.4, прежний +7.5 градусов зафиксирован в 2011 году. В Гомеле новый рекорд температуры +8.5, что выше предыдущего на 0.8 градуса двухлетней давности.



Рекордно высокие температуры зарегистрированы и на Украине. В столице страны, Киеве, воздух разогревался до +10.4, что выше предыдущего на 1.7 градуса, продержавшегося с 1937 года. В Чернигове 18 декабря обновлен абсолютный максимум двухлетней давности +8.5, новый 9.6 градуса. В Ровно после полудня температура повысилась до рекордных значений +13.4, что выше прежнего на 2.5 градуса, наблюдавшегося в 1989 году. В Виннице новый абсолютный максимум температуры для 18 декабря теперь составляет +11.3, предыдущий +9.9 наблюдался в 1989 году. / meteonovosti.ru /



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