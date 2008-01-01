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Угроза туманов в Центральной России миновала

ИА "Метеоновости" / 12:17 Среда, 18 декабря



циклоны продолжают оказывать влияние на формирование погоды на большей части Европейской России, поставляя теплый и очень влажный воздух, в котором в утренние часы быстро формируются густые туманы.



В ночь на 18 декабря центр России накрыли густые туманы, видимость ухудшалась до 300-500 метров, а местами и до 100 м. Особенно густые туманы наблюдались в пониженных местах рельефа и вблизи водоемов. Туманы накрыли и столичные аэропорты, наиболее сильный был в Шереметьево.



Такие туманы, относятся к разряду радиационных, и больше характерны для осени. Пока и температурный режим в центральных областях России больше соответствует началу ноября.



В декабре, как правило, туманы формируются за счет адвекции теплого воздуха на уже заснеженные просторы Русской равнины.



В четверг произойдет смена воздушной массы. В центральную Россию активно начнет вторгаться более холодный воздух. Адвекция будет сопровождаться сильным ветром, порывы могут достигать 15-20 м/с. А значит, угроза новых туманов в центральных областях России минует. / meteonovosti.ru /



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