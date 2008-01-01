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Новости погоды
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О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:49 Среда, 18 декабря

  В 12 часов в Москве облачная погода, местами слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 3,3..3,9 градуса; Северном 2,5..3,6 градуса, Северо-восточном 2,6..3,8 градуса, Восточном 2,3..2,4 градуса, Юго-восточном 1,6..3,1 градуса, Южном 2,2..3,4 градуса, Юго-Западном 2,1..3,3 градуса, Западном 1,7..3,1 градуса, Северо-западном 2,4..3,3 градуса.

В Зеленограде слабый дождь, температура 1,1..1,5 градуса. На территории Новой Москвы слабая морось, температура воздуха 1,9..2,6 градуса. / meteonovosti.ru /
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