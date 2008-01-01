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Новости погоды
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На северо-восток Якутии возвращаются морозы
ИА "Метеоновости" / 13:00 Среда, 18 декабря

  Циклон, центр которого в середине недели располагался над акваторией Охотского моря у юго-восточного побережья Камчатки, поднимаясь к северу, углубится, оставляя в своем тылу восток и северо-восток Якутии. И после небольшого перерыва, сюда опять возвращаются пятидесятиградусные морозы.

В четверг на востоке и северо-востоке Якутии без осадков, ночью морозы окрепнут до -47..-52 градусов, днем они смягчатся, но не на много, до -44..-49.

В последующие два дня (пятница-суббота) сохранится холодная погода с температурой ночью до -52, днем до -48 градусов.

Среднесуточная температура воздуха окажется ниже климатической нормы на пару градусов. / meteonovosti.ru /
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