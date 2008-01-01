|
|
|
Новости погоды
На северо-восток Якутии возвращаются морозы
ИА "Метеоновости" / 13:00 Среда, 18 декабря
Циклон, центр которого в середине недели располагался над акваторией Охотского моря у юго-восточного побережья Камчатки, поднимаясь к северу, углубится, оставляя в своем тылу восток и северо-восток Якутии. И после небольшого перерыва, сюда опять возвращаются пятидесятиградусные морозы.
В четверг на востоке и северо-востоке Якутии без осадков, ночью морозы окрепнут до -47..-52 градусов, днем они смягчатся, но не на много, до -44..-49.
В последующие два дня (пятница-суббота) сохранится холодная погода с температурой ночью до -52, днем до -48 градусов.
Среднесуточная температура воздуха окажется ниже климатической нормы на пару градусов. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.