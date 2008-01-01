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Санкт-Петербургу угрожает очередное наводнение

ИА "Метеоновости" / 13:20 Среда, 18 декабря



Новый атлантический циклон готовится к штурму Европейской России и его центр уже сегодня окажется над акваторией Финского залива.



С ним будут связаны в городе на Неве осадки, местами сильные, преимущественно в виде дождя, ветер южный, юго-западный 8-13 м/с, во второй половине дня его порывы местами достигнут 15-20 м/с, в конце дня в прибрежных районах 24 м/с.



Уже накануне, 17 декабря, стало понятно, что в Северной столице может угрожать наводнение. Официальный прогноз не исключает такую вероятность.



В ночь на 19 декабря ветер поменяет направление на западное, северо-западное, и в восточной части Финского залива, ожидается усиление до штормового, 25-28 м/с, будут продолжаться осадки, местами сильные. В устье Невы прогнозируется подъем уровня воды до критических значений. / meteonovosti.ru /



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