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Новости погоды
В Пекин заглянула зима со снегом и морозом
ИА "Метеоновости" / 13:26 Среда, 18 декабря
Обширный и мощный антициклон, с давление в центре более 1045 гПа, раскинулся над южными районами Сибири, а его отрог дотянулся до Китая.
По северо-восточной периферии антициклона в столицу Китая - Пекин - поступал холодный воздух, и в ночь на 18 декабря ударил мороз до -5 градусов. Вторжение холодного воздуха сопровождалось снегом, высота снежного покрова в городе достигла 1 см. / meteonovosti.ru /
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