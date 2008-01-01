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О рекорде температуры 18 и 19 декабря 2019 года
ИА "Метеоновости" / 15:28 Среда, 18 декабря

  К 15 часам температура воздуха на ВДНХ повысилась до 3,4 градуса. Рост температуры продолжится до полуночи, на станции ВДНХ она может повыситься до 5-6 градусов. И тогда можно будет говорить о рекорде, если не для 18 декабря, то для 19. Для этих дат он составляет 5,3 градуса, и наблюдался соответственно в 1886 году, и в 1982 году. / meteonovosti.ru /
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