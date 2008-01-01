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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:15 Четверг, 19 декабря



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве 4..6, по области 1..6 градусов. Ветер западный 7-12 м/с, местами с порывами 15-20 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 743 мм рт ст. Относительная влажность около 70%.



В Москве и области по медицинской оценке сохраняется погода гипоксического типа, характеризующаяся выраженным дефицитом кислорода в воздухе. Для метеозависимых людей с симптомами хронической кислородной недостаточности, особенно при легочной и сердечной патологии, эти условия крайне неблагоприятны и могут вызывать различные осложнения. Дискомфортные влажно-прохладные условия могут способствовать обострению и ухудшению самочувствия при хронических заболеваниях суставов и позвоночника воспалительного характера. Погода с низкой облачностью, отсутствием солнечного света, неблагоприятными температурными и влажностными условиями может отрицательно влиять на общее состояние и физическую работоспособность, возможно появление психологической и эмоциональной неустойчивости, ухудшение качества жизни. Для организма в таких некомфортных погодных условиях необходима поддержка - в первую очередь, это лечение имеющихся хронических заболеваний, общеукрепляющие средства, соблюдение режима труда и отдыха. / meteonovosti.ru /



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