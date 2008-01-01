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Новости погоды
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Рекорды в Москве состоялись
ИА "Метеоновости" / 09:48 Четверг, 19 декабря

  В столице установлено сразу 2 температурных рекорда. 18 декабря максимальная температура на ВДНХ достигла 5,6 градуса, что стало новым рекордом после 1886 года.

Но на этом температура не остановилась, к часу ночи 19 декабря она повысилась до 6,5 градуса. А значит пал и рекорд 1982 года.

Это первые рекорды нынешней зимы!

После 3 часов ночи температура воздуха начала понижаться, что бывает после прохождения холодного фронта ночью. 19 декабря в Москве отмечается обратный суточный ход температуры. / meteonovosti.ru /
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