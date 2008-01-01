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Новости погоды
Сильные ветры от Балтики до Волги
ИА "Метеоновости" / 10:16 Четверг, 19 декабря
В ночь на 19 декабря северо-западные области России и север Центрального федерального округа оказались в зоне действия ветреного циклона, который с Ботнического залива смещался на Финский, а затем на Вологодскую область.
В Ленинградской области сила ветра достигала 25м/с, ( в Санкт-Петербурге 19м/с), в Новгородской 22м/с, в Тверской и Ярославской 20 м/с.
Сильный ветер наблюдался и в Московской области, в аэропортах Внуково и Шереметьево до 20 м/с. В Москве, на ТСХА ветер усиливался до 18м/с.
Следует отметить, что самый сильный ветер, который отмечали метеостанции столицы в декабре, достигал в порывах 22м/с 12 декабря 1977 года.
На севере Московской области в ночь на 19 декабря 2019 года порывы ветра составили 21м/с.
По области самый сильный ветер в декабре в порывах составил 22м/с и наблюдался в Наро-Фоминске в 1977году, в Дмитрове в 1982 году. / meteonovosti.ru /
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