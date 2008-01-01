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И Санкт-Петербург не остался без рекордов

ИА "Метеоновости" / 10:23 Четверг, 19 декабря



И Северная столица 18 декабря не осталась без метеорологических рекордов. Первым был побит температурный, воздух в городе прогрелся до 7,6 градуса. А прежний рекорд в 6,4 градуса остался в 1956 году.



А затем "пал" и суточный максимум осадков. На города вылилось 10 мм осадков. Прежний максимум составлял 9,8 мм и наблюдался в 2005 году. / meteonovosti.ru /



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